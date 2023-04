28-Jähriger begeht schweren Diebstahl im Einkaufszentrum in Karlsruhe

Ein 28-Jähriger befindet sich nach einem schwerem räuberischen Diebstahl am Donnerstagabend im „Ettlinger Tor“ in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr den 28-jährigen Tatverdächtigen eines Ladendiebstahls im Einkaufszentrum „Ettlinger Tor“ vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann in einer Umkleidekabine die Sicherungsetiketten an mehreren Bekleidungsartikeln entfernt und die Waren anschließend in einem Rucksack verstaut haben.

Nachdem der 28-Jährige der durch Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen wurde, versuchte er zu fliehen. Mitarbeiter und Passanten, die den Flüchtenden aufhalten wollten, wurden von dem 28-Jährige mit einem Taschenmesser bedroht. Schließlich nahm die Polizei den Mann unter Widerstand vorläufig fest.

Das zuständige Amtsgericht erließ am Freitagmittag einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Ihm wird unter anderem schwerer räuberischer Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Bei dem Vorfall wurde ein Mitarbeiter des betroffenen Ladengeschäftes leicht verletzt. Die Polizei konnte die gestohlene Ware sowie das Taschenmesser auffinden und sicherstellen.