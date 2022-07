28-Jähriger tobt mit langem Messer auf seinem Balkon in Daxlanden

Ein Mann hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf seinem Balkon in Karlsruhe für Aufruhr gesorgt. Er sei mit einem Messer ausgestattet gewesen.

Ein 28-Jähriger hat am Freitag gegen 1 Uhr auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Karlsruher Nussbaumweg randaliert.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann offenbar betrunken.

Laut Aussagen der Zeugen habe der 28-Jährige wohl mit einem längeren Messer auf das Balkongeländer seiner Wohnung eingeschlagen und dabei laut geschrien. Die Anwohner verständigten daraufhin die Polizei.

Messer wurde gesichert

Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen war der Mann bereits wieder in seine Wohnung zurückgekehrt. Er schien sich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden und wurde in Gewahrsam genommen.

Das Küchenmesser stellten die Beamten sicher.