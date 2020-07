Online-Abstimmung

3. Liga: KSC-Stürmer Pourié könnte Spieler der Saison werden

Marvin Pourié könnte Spieler der Saison 2018/19 in der 3. Liga werden. Zur Wahl stehen der Stürmer des Karlsruher SC sowie Nils Körber, Torwart von Aufsteiger VfL Osnabrück, wie der Deutsche Fußball-Bund in einer Mitteilung am Mittwoch erklärte.