30-Jähriger greift zwei Personen mit Messer in Malsch an und flieht

In der Benzstraße in Malsch sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Personen mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Der Tatverdächtige wird nun am Freitag dem Haftrichter vorgestellt.

Ein 30-Jähriger hat am Donnerstagabend, gegen 22.35 Uhr, zwei Personen in der Benzstraße in Malsch unter anderem mit einem Messer angegriffen. Eine der beiden Personen wurde dabei schwer verletzt.

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und dem Polizeipräsidium Pforzheim hervorgeht, soll der Tatverdächtige mit den Geschädigten zunächst in einen Streit geraten sein.

Täter schlägt gleich zwei Mal zu

Im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte einem Geschädigten mehrfach mit dem Messer in den Oberschenkel gestochen haben. Der Geschädigte wurde später mit stark blutenden Schnittverletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige soll vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet sein.

Der Täter soll am Freitag, gegen 0.25 Uhr, erneut an den Tatort zurückgekehrt sein. Daraufhin soll der Mann den zweiten Geschädigten mit einem Messer und einer Bierflasche bedroht haben und im Anschluss erneut vor Eintreffen der alarmierten Polizei geflüchtet sein, so die Pressemitteilung weiter.

Anwohner gaben finalen Hinweis

Anwohner haben wohl beobachtet, wie der Flüchtige über ein Feld rannte. Dieses wurde durch die Polizei umstellt und unter Beteiligung eines Diensthundes durchsucht. Unmittelbar nach dessen Entdeckung soll der Beschuldigte versucht haben, die Polizeibeamten anzugreifen, was der Diensthund durch einen Biss in den Arm des Beschuldigten verhinderte.

Der Tatverdächtige konnte in der Folge vorläufig festgenommen werden. Der Mann wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.