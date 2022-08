31-jährige Radfahrerin nach Sturz in Karlsruhe lebensgefährlich verletzt

Eine Fahrradfahrerin hat sich am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, in Karlsruhe bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Polizei informierte, befuhr die 31-Jährige die Kaiserallee in Richtung Entenfang, als sie an der Kreuzung zur Yorckstraße wohl ohne Fremdeinwirkung und völlig unerwartet zu Fall kam.

Bei dem Sturz zog sich die Frau lebensgefährliche Verletzungen am Kopf zu. Einen Schutzhelm trug sie laut polizeilichen Angaben nicht.

Passanten und eine Polizeistreife leisteten nach dem Sturz erste Hilfe. Im Anschluss wurde die Frau in ein Klinikum gebracht.