Polizei sucht Zeugen

31-Jährige wird in Karlsruhe sexuell angegriffen

Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag einer jungen Frau so fest an die Brust gegriffen, dass die Geschädigte laut aufgeschrien hatte. Die Karlsruher Polizei sucht nun nach Zeugen, um den Täter zu ermitteln.