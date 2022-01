32-Jähriger aus Karlsruhe wegen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen in Haft

In insgesamt sieben Objekten wurden bei einer Durchsuchungsmaßnahme der Kriminalpolizei Karlsruhe große Mengen an Betäubungsmitteln und höhe Geldsummen festgestellt.

Bei derm bereits Anfang Januar, nach mehrmonatigen Fahndungsmaßnahmen, festgenommene 32-jährige deutschen Staatsbürger, der unter Verdacht steht Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingeführt und hiermit im Raum Karlsruhe und Bruchsal Handel getrieben zu haben fanden am gestrigen Mittwoch weitere Durchsuchungsmaßnahmen statt.

Wie aus der gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe hervorgeht, fanden die Maßnahmen bei einem mutmaßlichen Tatgenossen sowie mehreren mutmaßlichen Abnehmern statt. Beamte der Kriminalpolizei Karlsruhe durchsuchten in Zusammenarbeit mit Beamten der Bereitschaftspolizei Bruchsal und der Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe insgesamt sieben Objekte. Hierbei konnten Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen, mutmaßliches Dealgeld in Höhe von mehreren tausend Euro sowie weitere Beweismittel sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.