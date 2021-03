33-jähriger Autofahrer mit über 1,6 Promille in Karlsruhe erwischt

Die Polizei hat Dienstagnacht einen 33-jährigen Autofahrer in Karlsruhe kontrolliert. Der Autofahrer stand dabei deutlich unter Alkoholeinfluss.

Ein 33-jähriger Autofahrer war mit mutmaßlich weit über einem Promille Alkohol im Blut und ohne Führerschein in der Nacht auf Dienstag in Karlsruhe unterwegs. So teilt es die Polizei mit.

Gegen 4 Uhr habe ein Zeuge gemeldet, dass sich der 33-Jährige stark alkoholisiert hinters Steuer setzte, um eine Tankstelle aufzusuchen. Daraufhin kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt den PKW-Fahrer in der Straße Am Sportpark.

Hierbei bestätigte sich die Aussage des Zeugen. Denn: Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Einen Führerschein konnte der Mann erst gar nicht vorweisen. Später stellte sich heraus, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits 2017 behördlich entzogen worden.

Wegen seines uneinsichtigen und aggressiven Verhaltens musste der 33-Jährige die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.