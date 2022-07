35-Jähriger klaut in Elektronikmarkt in Karlsruhe

Nach einem Diebstahl in einem Elektronikmarkt in Karlsruhe ist gegen einen 35-Jährigen Haftbefehl erlassen worden.

Ein 35-Jähriger ist am Samstag des Verdachts des räuberischen Diebstahls dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt worden. Wie aus einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe hervorgeht, erließ dieser einen Haftbefehl.

Der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretene Beschuldigte soll am Freitag gegen 19.30 Uhr in einem Elektronikmarkt in der Kaiserstraße ein Mobiltelefon im Wert von knapp 200 Euro gestohlen haben. Nachdem der dortige Ladendetektiv den 35-Jährigen beim Verlassen des Geschäfts angesprochen hatte, soll sich der Beschuldigte vehement gegen das Festhalten gewehrt und den Ladendetektiv leicht verletzt haben.

Ein weiterer Sicherheitsbeamter, der seinem Kollegen zur Hilfe geeilt war, wurde durch den Beschuldigten ebenfalls leicht verletzt. Erst als hinzugerufene Polizeibeamte vor Ort eintrafen, beruhigte sich der Mann und ließ sich in der Folge widerstandlos festnehmen.