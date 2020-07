350.000 Menschen sehen Karlsruher Schlosslichtspiele

Großer Andrang bei den Karlsruher Schlosslichtspielen: Mehr als 350.000 Besucher wollten die nächtlichen Illuminationen des Wahrzeichens der Fächerstadt in diesem Jahr sehen. Für Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) war die Veranstaltung das "Allzeithoch dieses Sommers".

“Es ist bekannt, Begeisterung steckt an“, wird Peter Weibel, Kurator der Schlosslichtspiele und Vorstand des ZKM, in der Meldung zitiert. Insofern sei er begeistert von der Begeisterung des Publikums. "Wir erleben hier einen Triumph Europas über Silicon Valley, nämlich einen Sieg der technischen Kunst über reine Technologie”, erklärte Weibel weiter.

Die Schlosslichtspiele waren Karlsruhes Allzeithoch dieses Sommers

Auch Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) zeigte sich äußerst zufrieden: "Die Schlosslichtspiele waren Karlsruhes Allzeithoch dieses Sommers. Tag für Tag haben sich im Durchschnitt 8.000 Menschen aus Nah und Fern in die farbenprächtigen Bildwelten auf der barocken Schlossfassade entführen lassen – gemeinsam, in friedlicher, harmonischer Atmosphäre." Dies sei ein absolut beeindruckendes Erlebnis und ein Signal für Karlsruhe als offene, tolerante und bunte Stadt gewesen.

16 Werke bei Karlsruher Schlosslichtspielen 2018

16 Werke wurden in diesem Jahr an die barocke Fassade des Schlosses projiziert, vier davon zum ersten Mal. "Die Schlosslichtspiele sind Ergebnis und bleibender Beleg für die neue Begeisterung auch der Karlsruherinnen und Karlsruher selbst für ihre Heimatstadt. Dass wir den Tagesschnitt im Vergleich zu 2015 nun verdoppeln konnten, ist Beleg für die immense Außenwirkung", wird KME-Geschäftsführer Martin Wacker zitiert. Die Gäste kämen aus aller Welt nach Karlsruhe.

Die Karlsruher Schlosslichtspiele feierten 2015, dem Jahr des 300. Stadtgeburtstags, Premiere. 2019 wird es die fünfte Auflage der Veranstaltung geben.