3G am Arbeitsplatz: Welche Corona-Regeln für Arbeitgeber gelten

Unternehmen, die im Wirtschaftsverband industrieller Unternehmen Baden (wvib) organisiert sind, vermuten laut Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer in einigen Fällen, dass Krankmeldungen vorgelegt werden, um die Testpflicht im Betrieb zu umgehen. „Ob sich diese Verdachtsmomente bestätigen lassen, ist noch offen“, meint Münzer. Fest stehe, dass die Krankheitszahlen ansteigen, was zum Teil saisonal bedingt, aber auch durch die ansteigenden Coronazahlen bedingt sein könne. „In einigen Unternehmen werden auch Krankmeldungen und Impfzertifikate aus dem Internet eingereicht, die rechtlich gesehen keine Gültigkeit haben“, so Münzer.