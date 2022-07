40-Jähriger klaut Pedelec in Karlsruhe und wird nun dem Haftrichter vorgeführt

Ein 40-Jähriger hat am Sonntag in Karlsruhe ein Pedelec geklaut. Der Mann wurde aufgrund eines GPS-Senders am Rad ausfindig gemacht und festgenommen.

Ein 40-Jähriger soll am Sonntag in der Zeit zwischen Mitternacht und 13.50 Uhr in der Stuttgarter Straße bei einem Einkaufsmarkt ein verschlossen abgestelltes Pedelec im Wert von etwa 2.500 Euro entwendet haben. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidiums Karlsruhe mitteilten, wird der 40-Jährige am Montagnachmittag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Das Rad konnte aufgrund eines am Fahrrad angebrachtes Ortungsgerät vom Eigentümer im Citypark festgestellt werden. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den 40-Jährigen daraufhin vorläufig fest.