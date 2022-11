43-Jähriger nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Ein 43-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er vermutlich ein Parfüm in einer Drogerie auf der Karlsruher Kaiserstraße gestohlen hat.

Die Polizei hat einen 43-jährigen Manna am Samstagnachmittag in Karlsruhe nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Er befindet sich mittlerweile im Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 17.45 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Kaiserstraße Parfüm gestohlen haben. Er fiel einem Zeugen auf, da er zuvor schon einen Diebstahl begangen hatte und deshalb bereits Hausverbot hatte. Nachdem der 43-Jährige das Geschäft verlassen hatte, ohne die Ware zuvor zu bezahlen, wurde er von dem Zeugen festgehalten.

Dabei fiel auf, dass der 43-Jährige ein Messer dabei hatte und Gegenstände bei sich trug, die mutmaßlich aus vergangenen Straftaten stammten.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz haben die Ermittlungen übernommen.