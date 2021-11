46-Jährige wurde in Karlsruhe von Straßenbahn erfasst

Eine Frau ist am Samstag in Karlsruhe von einer Straßenbahn angefahren worden. Laut Zeugenaussagen überquerte sie die Straßenbahnhaltestelle bei rot.

Am Samstagnachmittag

Eine 46-jährige Fußgängerin ist am Samstagnachmittag in Karlsruhe an der Haltestelle Eckenerstraße von einer Straßenbahn erfasst worden und zog sich leichte Verletzungen zu, teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe mit.

Laut Zeugenaussage überquerte die Fußgängerin gegen 17.45 Uhr bei Rotlicht die Daxlander Straße im Bereich der Eckener Straße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Straßenbahn, welche von der Michelinstraße kommend rechts in die Daxlander Straße einbog.

Der Bahnverkehr war zwischenzeitlich für ungefähr 40 Minuten gesperrt. Die 46-Jährige musste umgehend zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.