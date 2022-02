600 Euro Schaden: Unbekannte brechen in Kinder- und Jugendtreff in Karlsruhe ein

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in einem Karlsruher Kinder- und Jugendtreff einen Sachschaden von knapp 600 Euro verursacht.

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Karlsruher Kinder- und Jugendtreff in der Henriette-Obermüller-Straße eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, verursachten die Täter einen Sachschaden von rund 600 Euro.

Es wurde nichts gestohlen

Bislang gehen die Beamten davon aus, dass keine Gegenstände gestohlen wurden. Allerdings muss die beschädigte Tür ausgetauscht werden.