65-Jährige Frau übergibt einen Teil ihres Vermögens durchs Autofenster

Zwei Jahre hat es gedauert, bis die 65-Jährige sich verziehen hat, was passiert ist. Trotz wiederkehrendem Misstrauen kommt sie nicht aus dem Telefonat und übergibt am Ende 20.000 Euro an falsche Polizeibeamte.

Der 1. Oktober 2018. Eigentlich ein schöner Tag, erinnert sich Elisabeth K. (Name von der Redaktion geändert). Sie saß gerade beim Frühstück, die Sonne schien. Dann klingelte das Telefon. Welche Konsequenzen dieser Anruf haben würde, war für die heute 65-Jährige bis zu diesem Zeitpunkt undenkbar.

Fast zwei Jahre später schüttelt sie noch immer den Kopf. Denn was damals passiert sei, habe sie sich inzwischen verziehen. „Es ist wichtig, darüber zu sprechen.” Ihre Altersvorsorge sei zwar gesichert, manches gehe finanziell jetzt aber nicht mehr.

Elisabeth K. verlor an besagtem Tag 20.000 Euro ihres Vermögens. Sie wurde Opfer eines Trickbetrügers, der sich als Polizeibeamter ausgab, stattdessen aber einer kriminellen Bande angehörte. Herr Schneider habe er sich genannt. „Das war alles so professionell, die Geschichte hat immer zusammengepasst”, erzählt die alleinstehende Frau.

Nachfragen räumten die Täter aus dem Weg

In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Die Polizei habe im Zuge der Ermittlungen Unterlagen gefunden, auf denen sich Informationen zum Konto von Elisabeth K. befänden. Eine Transformation ihres Geld in die Schweiz sei verhindert worden: K. erinnert sich noch genau an die Geschichte, die ihr die Betrüger am Telefon auftischten. Sie habe angeboten, persönlich zur Polizei zu kommen. „Dann sagten sie, ich werde observiert.” Nachfragen räumten die Täter aus dem Weg.

„Ich sollte helfen, den entwischten Einbrecher zu fassen”, sagt Elisabeth K.. „Wenn die Polizei schon mein Geld rettet, dann kann ich auch etwas tun”, beschreibt sie ihre Gedanken. Dann folgte die Schweigepflichtserklärung, der sie auf Drängen von Herrn Schneider zustimmen sollte. „Damit hatten sie mich.”

K. war lange in einem sozialen Beruf tätig. „Persönliche Informationen für mich zu behalten, gehörte dazu”, sagt sie. Also schwieg sie. Die Täter riefen parallel auf ihrem Handy an - die Nummer gab sie ihnen. Auflegen war verboten. „So waren sie immer in der Leitung, sogar als ich zur Bank fuhr”, erzählt Elisabeth K.. Dort gäbe es schwarze Schafe, behaupteten die Betrüger. Deshalb müsse sie ihr Erspartes abheben, es in Sicherheit bringen. Das Geld wurde ihr ohne Probleme ausgezahlt: erst 5.000, bei einer anderen Bank 15.000 Euro.

„Irgendwann habe ich am Straßenrand gehalten und Herr Schneider gefragt, was eigentlich mit meinem Geld passiert”, sagt sie. Es habe immer wieder Momente gegeben, in denen sie zweifelte: „Und dann hat alles wieder stimmig gewirkt.” Herr Schneider forderte sie auf, einige Nummern der Geldscheine zu nennen. „Das wäre Falschgeld, hat er behauptet, und sie brauchen das als Beweis. Ich würde den Betrag wiederbekommen.”

Eine Lüge, wie sie inzwischen weiß. Elisabeth K. setzte sich ins Auto und traf einen Mann am Straßenrand im Ort. Kein Polizist, wie sie dachte, sondern ein Bote. Ihr Geld reichte sie in einem Kuvert durchs Fenster. Bei den späteren Ermittlungen wurde dieser verhaftet.

Bei der Erinnerung daran schüttelt sie erneut den Kopf. Herr Schneider bedankte sich für die Mitarbeit und versprach für den Folgetag einen Rückruf. Doch der kam zunächst nicht. „Da hat es mir gedämmert, dass etwas nicht stimmt. Also habe ich die Polizei angerufen”, sagt die 65-Jährige. Währenddessen sieht sie die Nummer von Herrn Schneider auf dem Handy aufblinken: Ortsvorwahl plus 110. Bei der realen Polizei legt sie auf. Die Täter fragen erneut nach Geld.

Ich konnte nicht glauben, dass ich wirklich auf so etwas hereingefallen bin. 65-jährige Frau (anonym) Opfer von Trickbetrügern

„Ich konnte noch nicht glauben, dass ich wirklich auf so etwas hereingefallen bin”, erinnert sich Elisabeth K.. Weitere 2.000 Euro wollten die Betrüger vermeintlich in Sicherheit bringen. In der Bank hält die Kriminalpolizei, die aufgrund K.’s Anruf alarmiert war und sie suchte, die Frau davon ab, noch mehr Erspartes zu verlieren. Der Spuck endete.

„Das war eine Befreiung”, sagt Elisabeth K.. „Ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Das haben die Täter ausgenutzt.” Im Nachhinein erkenne sie die Tricks. Sie sei dadurch kritischer geworden. „Aber ich lasse nicht zu, dass diese Kriminellen mein Leben zerstören.”