76-Jährige kollidiert in Karlsruhe mit Straßenbahn

In der Kaiserallee in Karlsruhe ist am Montagnachmittag eine Frau mit einer S-Bahn zusammengestoßen. Sie und ihre Mitfahrerin blieben dabei unverletzt.

Mit einer Straßenbahn ist eine 76-Jährige Autofahrerin am Montagnachmittag in der Kaiserallee in Karlsruhe kollidiert. Die Polizei teilte mit, dass die Frau gegen 14.45 Uhr von der Kaiserallee nach links in die Händelstraße abbog. Dabei übersah sie wohl eine rote Ampel und stieß deswegen mit einer S-Bahn zusammen.

Sowohl die Fahrerin als auch ihre 40-jährige Beifahrerin blieben dabei unverletzt. Es entstand allerdings ein Schaden von etwa 14.000 Euro.