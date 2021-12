Auf Lkw aufgefahren

8.000 Euro Sachschaden: 78-jährige Autofahrerin fährt versehentlich rückwärts

Eine Seniorin hat am Dienstagmittag in Karlsruhe anstatt vorwärts zu fahren, den Rückwärtsgang eingelegt und stieß somit in einen hinter ihr wartenden Lastkraftwagen.