85-jähriger Autofahrer übersieht Radler in Karlsruhe

Ein 85-jähriger Autofahrer hatte beim Abbiegen am Montagabend in Karlsruhe einen Fahrradfahrer übersehen.

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Durlacher Allee in Karlsruhe leicht verletzt worden.

Laut Angaben der Polizei beabsichtigte ein 85-jähriger Autofahrer gegen 22 Uhr von der A 5 auf die Durlacher Allee einzufahren. Dabei übersah er den 22-Jährigen, der auf dem Fahrradweg neben der Durlacher Allee in Richtung Durlach unterwegs war.

Bei der folgenden Kollision stürzte der Radler zu Boden. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.