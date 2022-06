Bahn im Vergleich

Warum klappt das in der Schweiz? Was die Nachbarn bei der Bahn besser machen

Überfüllte Züge, Verspätungen, Schienenersatzverkehr. Schon in Normalzeiten kommt die Bahn in Deutschland an ihre Grenzen. Das 9-Euro-Ticket hat die Defizite nun schonungslos offengelegt. Der Blick in die Schweiz zeigt, dass es anders geht.