Im Baggersee

96 Mutige stürzen sich beim Neujahrsschwimmen in Karlsruhe-Grötzingen ins eiskalte Wasser

Insgesamt 96 mutige Schwimmer aller Altersklassen stürzten sich am Mittwoch bei einer Wassertemperatur von vier Grad in die Fluten des Grötzinger Baggersees, während die zahlreichen Zuschauer am Ufer solidarisch mitfröstelten.