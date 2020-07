Die schlimmsten Wirbelstürme

Tornados in Zahlen

Wenn feuchte, warme und trockene, kalte Luftmassen aufeinander treffen, bleibt kein Stein auf dem anderen. Weltweit richteten Tornados immer wieder große Schäden an. Die Zahlen hinter den Katastrophen: In dieser interaktiven Grafik erinnern wir an die schlimmsten Wirbelstürme der Geschichte. Wer auf eine Zahl klickt, bekommt Informationen aus aller Welt: Die schnellste Windgeschwindigkeit, die größte Zerstörung, die meisten Toten.