Mitunter längerer Stau

A5 bei Karlsruhe: sechs Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall auf der A5 in Höhe Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte sind am Sonntag sechs Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Karlsruhe den Einfädelstreifen in Richtung Norden, als er wegen der regennassen Strecke ins Schleudern geriet und mit dem Auto eines 67-Jährigen kollidierte.