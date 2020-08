Die Fahrt beginnt optimistisch. 30 Minuten zeigt das Navi an, die Strecke ist frei. Nach einigen Kilometern tauchen die ersten Hinweise auf eine Baustelle auf, anstatt 130 Kilometern pro Stunden sind noch 100 oder 80 erlaubt. Plötzlich steht das vorausfahrende Auto still. Zeit zum Bremsen ist keine mehr. Die Folgen: Blechschaden, Verletzte und Blaulicht-Sirenen. Im Radio ertönt die Verkehrsmeldung. Die geplante Fahrzeit verdoppelt sich. Die nachfolgenden Fahrzeuge stauen sich schnell viele Kilometer zurück. An manchen Stellen ist das Risiko dafür auf der A5 und A8 besonders hoch.

Zu geringer Abstand ist Hauptursache für Unfälle

„Unfälle passieren selten auf freier Strecke”, sagt Wolfgang Ott, der für das Polizeipräsidium Karlsruhe auf der Autobahn unterwegs ist. Das Stauende vor einer Baustelle oder auf einer überlasteten Strecke sowie Ablenkungen beim Fahrer seien hingegen Faktoren, die die Gefahr steigern.

Dass die Menschen zu wenig Abstand zum Vordermann hielten, sei die Hauptursachen für Unfälle, erklärt Ott. „Der fehlende Abstand verzeiht keine Fehler mehr”, erinnert er. Ein halber Tacho Abstand, so lautet die Regel. Denn: Reagieren könne sonst niemand mehr rechtzeitig.