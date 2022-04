Abholung von online bestellter Ware bei MediaMarkt an beiden Karlsruher Standorten ab sofort möglich

Karlsruhe, 12.01.2021: Der MediaMarkt im ECE-Center sowie im Unterweingartenfeld 4 ist wieder für seine Kunden da! Nachdem die Landesregierung von Baden-Württemberg entschieden hat, dass Click and Collect im Einzelhandel ab sofort möglich ist, bietet auch MediaMarkt seinen Kunden an, während des Lockdowns online bestellte Ware an einer speziell am Markt eingerichteten Abholstation in Empfang zu nehmen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden in diesem Rahmen wieder bedienen dürfen“, betont Geschäftsführer Daniel da Silva. „Selbstverständlich werden wir alles tun, unsere Kunden vor Ort bestmöglich zu schützen. Es gilt ein strenges Hygiene- und Sicherheitskonzept.“

Ein Lichtblick für den baden-würrtembergischen Einzelhandel: Ab sofort ist Click and Collect, also das Abholen online bestellter Ware am Markt, während des Lockdowns erlaubt. Kunden können somit ihr Wunschprodukt online unter www.mediamarkt.de bestellen, bestenfalls direkt bezahlen und sich in ihren Markt liefern lassen. Die Ware können sie montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr an einer speziell eingerichteten Abholstation am Markt abholen. Dabei steht die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter an erster Stelle. So befindet sich die Abholstation außerhalb des Marktes und Kunden dürfen den Abholbereich nur einzeln betreten. Zudem müssen sie einen Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern einhalten und sollten das Desinfektionsmittel vor Ort benutzen. Die Station am Markt ist ausgeschildert und mit bargeldlosen Kassen ausgestattet. „Die Sicherheit unserer Kunden hat für uns höchste Priorität“, betont der Geschäftsführer. Um Warteschlangen bestmöglich zu vermeiden, sollten Kunden idealerweise die Vormittagsstunden für die Abholung ihrer Ware nutzen.

Kontaktlose Abholung in beiden Karlsruher Märkten möglich

Zudem haben Kunden die Möglichkeit, sich ihre zuvor online bestellte und bezahlte Ware kontaktlos an das eigene Auto bringen zu lassen. Dazu fährt man einfach am Markt vor und meldet sich telefonisch unter der in der Auftragsbestätigung angegebenen Telefonnummer. Die Mitarbeiter bringen dann die Bestellung an das geparkte Auto und legen diese kontaktlos, und ohne dass der Kunde aussteigen muss, in das Fahrzeug.

Einschränkungen bei Umtausch und Service

Online bestellte Ware kann selbstverständlich wie gewohnt mit dem Retourenlabel per Post zurückgesendet werden. Die Umtauschmöglichkeit vor Ort ist leider stark eingeschränkt. Wir bitten die Kunden, sich vorher telefonisch zu informieren, wie ein Umtausch von im Markt gekauften Produkten abgewickelt werden kann.