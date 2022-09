Grüne Jugend

„Abscheuliche Abteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe“: Kretschmann reagiert auf Kritik

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat erbost auf die Kritik der Grünen Jugend an der Asylpolitik des Landes reagiert. Er könne solche Angriffe nicht akzeptieren, sie hätten keine Grundlage, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.