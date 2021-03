Dabei ging es dieses Mal nicht um den „Enkeltrick“ oder den Trick des falschen Polizisten - ein neuer Trend bei den Verbrechern scheint der falsche Bankmitarbeiter zu sein.

Die Betrüger am Telefon erzählten jeweils, dass bei der Auswertung des Kontoauszugs verdächtige Transaktionen bemerkt worden seien. Um das Vertrauen der Anrufer zu stärken, zeigen die Täter mit Hilfe spezieller Technik auf dem Telefondisplay die Rufnummer der betreffenden Hausbank an, heißt es von der Polizei.

Die potentiellen Opfer werden dabei aufgefordert, Geldbeträge in Höhe von 5.000 bis 10.000 Euro auf verschiedene Konten zu überweisen.

Mindestens zwei Mal waren die Verbrecher mit ihrem Betrug wohl erfolgreich: Zwei angerufene Personen überwiesen laut Informationen der Polizei tatsächlich Geld auf die angegebenen Konten. „Die Gelder werden dann in der Regel über angeheuerte Finanzagenten gleich ins Ausland überwiesen und sind dann unwiederbringlich weg“, erklärt die Polizei Karlsruhe. Insgesamt erbeuteten die Täter so etwa 32.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Wie kann ich mich vor Betrügern am Telefon schützen?

- Geben Sie am Telefon niemals Informationen über ihre Bankkonten bekannt!

- Überweisen Sie niemals Geldbeträge an Geldempfänger, die sie nicht kennen!

- Kein Mitarbeiter einer Bank kommt an Ihr Wohnhaus oder Ihre Wohnung und bittet Sie um die Aushändigung ihrer EC- oder Kreditkarte sowie der dazugehörigen PIN.

- Bitten Sie bei solchen Anrufen ein Familienmitglied sowie ihre Bank um Hilfe oder rufen Sie umgehend bei der Polizei an.

- Sollten Sie auf einen Betrüger hereingefallen sein, lassen Sie ihre Karte umgehend sperren. Sollten Sie die Telefonnummer ihrer Bank nicht parat haben, nutzen Sie den zentralen Sperr-Notruf für Kreditkarten unter Nummer: 116 116.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!