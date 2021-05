Aus bei der AfD: Gabriele von Massow aus Kreisverband ausgeschlossen

Der Kampf um den Vorsitz der Kreistagsfraktion in Karlsruhe ist nur der Gipfel eines andauernden Machtkampfes zwischen Rainer Balzer und Gabriele von Massow. Ihre Mitgliedschaft in der AfD sei beendet worden, heißt es aus Parteikreisen.

Der Machtkampf in der AfD im Kreis Karlsruhe spitzt sich zu. Kreisrätin Gabriele von Massow sei nicht mehr Mitglied der Partei AfD, teilte der Landtagsabgeordnete Rainer Balzer am Donnerstag mit.

Der Landesverband selbst bestätigt den Parteiausschluss nicht. Man äußere sich nicht zu Themen auf Kreisebene, heißt es auf Anfrage. Weiter verweist der Landesverband auf Balzer.

Die Parteimitgliedschaft sei beendet worden, so der Fraktionsvorsitzende im Kreis Karlsruhe und Mitglied des AfD-Landesvorstands in Stuttgart. Daher könne von Massow künftig weder im Namen der AfD noch für diese sprechen. Für eine Stellungnahme war sie am Donnerstag nicht zu erreichen.