Salim Nuri kam vor fünf Jahren in Karlsruhe an. Der Afghane würde gerne seinen bedrohten Bruder und Vater nachholen. Er fürchtet um ihr Leben und befürchtet einen Anruf der Taliban, der ihm eine schwere Entscheidung abringen würde.

Für viele Menschen in Kabul beginnt in diesen Tagen eine neue Realität. Lehrerinnen, die bislang unbeschwert in die Schule gehen konnten, um zu unterrichten. Dolmetscher, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. In der afghanischen Hauptstadt und weiteren Teilen des Landes war das möglich. Mit der Machtübernahme der Taliban endet diese Freiheit.

Für Salim Nuri (Name geändert) wecken die Bilder aus Afghanistan Erinnerungen. Der 36-Jährige kam vor fünf Jahren in Karlsruhe an, lebt nun mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in einem Übergangswohnheim.

Nuri hat in Afghanistan für Bundeswehr-Soldaten in Krankenhäusern übersetzt, nach Anschlägen auf der Straße vermittelt. Er war bei Einsätzen in den Bergen dabei, mal mit Schutzweste, mal ohne. Und irgendwann riefen die Taliban an. „Es war um 21 Uhr. Sie meinten: Wenn wir dich finden, töten wir dich.“