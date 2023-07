„After-Work“-Partys: Das ist nach der Arbeit in Karlsruhe los

Von Bierpong, DJ-Musik bis zu Rooftop-Bars: An diesen Locations in Karlsruhe kann nach der Arbeit gemeinsam mit Freunden und Kollegen gefeiert, getrunken und gegessen werden.

Nach der Arbeit geht es für Jacqueline Möhle und Laura Seit noch nicht nach Hause. Abschalten und den Feierabend ausklingen lassen ist für die Kolleginnen bei der „After-Work“-Party in der Stadtmitte angesagt.

Im gemütlichen Innenhof sitzen die beiden mit einem Aperol Spritz in der Hand auf den bereitgestellten Beachstühlen.

„Es ist einfach eine coole Location und eine entspannte Stimmung hier“, meint die 28-jährige Möhle.

Nach der Arbeit den Abend mit Freunden und Kollegen verbringen

Wenige Meter weiter auf der Rasenfläche geht es noch etwas sportlicher zu. Alex (40), Chris (36), Adrian (23) und Daniel (39) haben sich gerade erst spontan kennengelernt und spielen nun eine Runde Spikeball gegeneinander.

In Zweierteams muss dabei der Ball auf ein Netz gespielt und Punkte erzielt werden. „Die Idee kam ganz spontan, wir wurden unerwartet herausgefordert“, sagt Chris lachend. Doch nach wenigen Sätzen setzen auch sie sich lieber hin und trinken gemeinsam ein Feierabendbier.

Die meisten hier kommen nach der Arbeit her und genießen den Abend gemeinsam mit den Kollegen. So auch Silja, Alina, Jens und Marcel, die in einer Werbeagentur arbeiten.

„Unser Büro ist gleich um die Ecke und da es hier echt nett ist, sind wir direkt nach der Arbeit vorbeigekommen“, erzählen sie.

Persönliches Kennenlernen auch mit einer App möglich

Wer sich nicht nur zum Austausch mit Kollegen treffen, sondern auch ein wenig anbandeln will, kann dies in der Stadtmitte neben dem persönlichen Kennenlernen auch mit einer App tun.

Auch Jordi hat den QR-Code gescannt und wartet darauf, dass ihm potenzielle Bekanntschaften vorgeschlagen werden.

„Mal gucken, ob es etwas wird, aber ich bin sowieso entspannt“, meint der 27-Jährige. Denn die meisten genießen den Abend ohnehin lieber mit Freunden und Kollegen.

„Wir sind hier, um gemütlich den Sommerabend zu genießen“, meint etwa Simon und setzt beim Beerpong zum nächsten Wurf an. Und das sympathische Sommerambiente kommt bei den Jungen und Junggebliebenen auf jeden Fall an.

DJ-Musik und Bierpong in der Stadtmitte

Karls Afterwork in der Stadtmitte findet bei freiem Eintritt immer mittwochs ab 18 Uhr statt. Neben fleischhaltigen und vegetarischen Leckereien vom Grill für den kleinen Hunger, gibt es eine Auswahl an Getränken.

Den kleinen Karl (Helles) gibt es für vier Euro, verschiedene Weinsorten für 5,40 Euro und nichtalkoholische Fritz Limo für 3,80 Euro.

Im Innenhof kann nicht nur mit Freunden der Sommer gefeiert, sondern bei gemischter DJ-Musik getanzt oder Bier Pong, Corn Hole oder andere Sommerspiele ausprobiert werden.

Doch auch an weiteren Locations in Karlsruhe lässt sich der Feierabend gemeinsam ausklingen. Die BNN stellen einige weitere Angebote vor.

Im P10 über den Dächern Karlsruhes den Abend ausklingen lassen

Südseeatmosphäre ist im P10, dem Parkdeckzehn, auf der obersten Etage des Parkhauses in der Zähringerstraße angesagt. Täglich geöffnet ist hier ab dem Nachmittag von Montag bis Donnerstag bis 23 Uhr, am Wochenende hat die Rooftop-Bar bis 24 Uhr offen, vereinzelt gibt es auch spezielle Events.

Dort oben über den Dächern der Stadt gibt es unter anderem Cocktails (alle für 8,80 Euro, alkoholfreie für acht Euro), die in den gemütlichen Sesseln umgeben von Sand und Palmen geschlürft werden können.

Kühle Drinks und Live-Acts in der Majolika genießen

Etwas ausgelassener und schicker geht es dagegen im Hof der Cantina Majolika zu. Jeden Mittwoch sorgen bei der nach eigenen Angaben größten regelmäßigen Open-Air-Reihe in Süddeutschland DJs und Live-Acts für einen Stimmungsheber nach der Arbeit.

Mehrere hundert Leute feiern und tanzen gemeinsam in die lauen Sommernächte. Neben kühlen Drinks gibt es auch Barbecue.

Feiern in schönem Ambiente vor dem Prinz Max Palais

Eine einmalige Atmosphäre bieten auch die After-Work-Partys vor dem Prinz Max Palais nahe des Europaplatzes. Jeden Donnerstag ab 18 Uhr wird hier zur After-Work-Sause eingeladen.

Neben DJ-Musik sorgt vor allem auch das in bunte Lichter getauchte historische Gebäude für ein schönes Ambiente. Essen wie Burger, Salate und Specials und Getränke werden an den Platz gebracht, ein Bier gibt es für 5 Euro, Weintrinker kommen für 6 Euro auf ihre Kosten.

Kalte Getränke im Tawa Yama Easy an der Raumfabrik in Durlach schlürfen

Außerhalb des Innenstadtgebietes lädt auch das Tawa Yama Easy an der Raumfabrik in Durlach jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat zum Afterwork ein.

Ein lockeres und chilliges Genuss-Erlebnis für allen Sinne bietet die Rooftop-Party.

Ab 18 Uhr ist die Bar geöffnet, Aperol Spritz gibt es für 8,50 Euro, der Chandon Garden Spritz kostet zwölf Euro. Daneben gibt es auf der Terrasse Live-Cooking und DJ-Musik.