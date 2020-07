Alice Weidel kommt nach Karlsruhe

Auch Marc Bernhard, AfD-Bundestagsabgeordneter und Stadtrat in Karlsruhe, wird vor Ort sein. Wie die Partei schreibt, ist die Veranstaltung für Mitglieder und Förderer, Gäste könnten zugelassen werden.

Die AfD verweist allerdings darauf, dass sich der Veranstalter – der Ortsverband Durlach-Grötzingen-Bergdörfer – vorbehält, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, von 18.30 Uhr an ist Einlass.

Beim Karlsruher Ordnungsamt sind derzeit zwei Demonstrationen mit jeweils 100 Teilnehmern gegen den Auftritt von Weidel und Bernhard angemeldet worden, wie es auf Anfrage von bnn.de hieß. Auch der Karlsruher Kreisverband der Linken rief per Kurznachrichtendienst Twitter zur Demonstration auf.

Am 01.02. um 18 Uhr zeigen wir der AfD und vor allem Alice Weidel und Marc Bernhard an der Karlsburg in #Durlach , dass sie mit ihrer rassistischen, sexistischen Hetze bei uns nicht willkommen sind! Demonstriert mit uns für #Menschlichkeit ! #noAfD #FckAD

— DIE LINKE. Karlsruhe (@DieLinke_KA) 20. Januar 2019