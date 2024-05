Alkoholisierter Mann springt in Karlsruhe in bereits anfahrenden Zug

Ein betrunkener Mann ist am Sonntagabend in einen bereits anfahrenden Zug gesprungen und hat sich anschließend mehrfach der Polizei widersetzt. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Eingriff in den Bahnverkehr

Ein 46-Jähriger ist am Sonntagabend am Karlsruher Hauptbahnhof in einen bereits anfahrenden Zug gesprungen. Wie die Polizei mitteilte, leistete er im weiteren Verlauf Widerstand.

Der FlixTrain 10 befand sich gegen 17.40 bereits in der Anfahrt, als der Mann trotz mehrmaliger Hinweise durch den Zugbegleiter, dass der Zug nicht mehr betreten werden könne, in die geöffnete Tür des Zuges sprang.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG betätigte daraufhin die Notbremse, sodass der FlixTrain zum Stehen kam.

46-Jähriger widersetzte sich den Beamten

Als die Bundespolizei eintraf, zeigte sich der Mann uneinsichtig und wollte den gegen ihn ausgesprochenen Fahrtausschluss nicht befolgen. Auch nach mehrmaliger Aufforderung der Beamten, dem Hausrecht der Deutschen Bahn AG Folge zu leisten und den Zug zu verlassen, kam der Tatverdächtige dieser nicht nach.

Schließlich brachten die Beamten den Mann unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt aus dem Zug. Auf dem Bahnsteig setzte der Tatverdächtige sein uneinsichtiges Verhalten fort und weigerte sich auszuweisen.

Auch auf die Dienststelle wollte der Mann nicht mit und wurde unter Zwang zur Wache gebracht. Auf dem Weg dorthin sperrte sich der 46-Jährige mehrfach und versuchte sich der Maßnahme zu entziehen. Die Beamten legten dem Mann daraufhin Handschellen an.

Mann stand unter Alkoholeinfluss

Auf der Wache konnte die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille.

Den 46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.