Alkoholisierter Mann verweigert Maske im Bus und greift an

Ein 50-jähriger Mann wollte am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in einem Bus kein Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Als der Busfahrer ihn auf die Maskentragepflicht im öffentlichen Personennahverkehr hinwies, griff er diesen an und beleidigte ihn, so das Polizeipräsidium Karlsruhe. Er trat ihn mit Füssen und attackierte ihn mit Fäusten. Der Busfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Polizei wurde hinzugerufen

Die hinzugerufenen Polizisten kontrollierten den Angreifer vor dem Hauptbahnhof. Der 50-Jährige war äußerst aggressiv, schrie herum, konnte aber schließlich festgenommen werden. Im Streifenwagen trat er nach der Fahrerin und attackierte einen weiteren Beamten. Es waren mehrere Beamte nötig, um den 50-Jährigen unter Kontrolle zu bringen.

Keiner der Beamten wurde verletzt. Der 50-jährige Angreifer war stark alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab einen Wert von über einem Promille. Er musste die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Die Polizei sucht nun die Insassen des Busses, der von Wörth am Rhein in Richtung Karlsruhe Hauptbahnhof unterwegs war.

Zeugen gesucht

Zeugen können sich mit dem Polizeirevier Südweststadt unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 34 11 in Verbindung setzen.