Freitag und Sonntag zu haben

Alle Tickets weg: Fest-Samstag ist ausverkauft

Gerade einmal zwei Tage hat es gedauert: Der "Das Fest"-Samstag ist ausverkauft. Das haben die Organisatoren am späten Mittwochabend bekanntgegeben. Alle Tickets für den Samstag sind weg - dabei ist über die Acts an dem Tag noch gar nichts bekannt. Offizieller Start des Vorverkaufs war am Dienstagmorgen.