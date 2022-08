Kinder unter sechs Jahren zahlen nichts. Zwischen sechs und 14 Jahren gelten reduzierte Preise. Das Tagesticket für Kinder ist mit 4,20 Euro für alle Waben knapp halb so teuer wie der Fahrschein für Erwachsene. Wer seine Kinder in den Ferien mit der Bahn vertraut machen möchte, kann für die Ferien zudem einen Schüler-Ferienpass erwerben. Damit fahren Schüler für 20 Euro durch das gesamte KVV-Gebiet. Ab Schulbeginn bietet sich dann die ScoolCard an, ein ebenfalls kostenreduzierter Fahrschein für Schüler.