Alternative Bestattungsarten in Karlsruhe

So individuell wie das Leben, so verschieden sind auch die Vorstellungen von Bestattungen und Gedenken. Zusätzlich zur traditionellen Beisetzung auf dem Friedhof sind Bestattungsalternativen entstanden. Beispiele sind Baum-, See- und Luftbestattung. Besondere Formen des Gedenkens sind Erinnerungsdiamanten, Schmuckstücke mit Fingerabdruck und Gedenkseiten. Wir beraten Sie kompetent zu allen Bestattungsformen.

Naturbestattung

Eine sich ständig wandelnde Bestattungskultur bietet neue Ausdrucksformen, die in der Regel individueller als die manchmal doch recht starren Muster sind, die wir bisher kannten. Wir beraten Sie ganz persönlich und umfassend, auch zu neuen oder ganz regionalen Möglichkeiten, damit Sie sich für die für Sie angemessene Form entscheiden können.

Den hier aufgezeigten Bestattungsformen geht eine Kremierung (Einäscherung) des Verstorbenen voraus. Die Grabstellen sind naturbelassen und bedürfen keiner individuellen Pflege durch die Hinterbliebenen.

Trifelsruhe

Die Trifelsruhe im Stadtwald Annweiler ist eine überregionale und die größte kommunale Naturbegräbnisstätte in Rheinland-Pfalz. Sie bietet, z.B. an einem Baum oder Sandsteinfindling, die Möglichkeit einer naturnahen und würdevollen Bestattung.

Die Trifelsruhe zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Lage aus und ist ein Ort der Hoffnung, Besinnung und Trauer. Gleichzeitig lädt sie durch ihre vielfältige Flora und Fauna so wie ihrer landschaftlichen Schönheit zum Verweilen ein.

Die Gestaltung und Organisation der Bestattungen wird von der Kommune Annweiler in Zusammenarbeit mit der städtischen Trifels Natur GmbH verwirklicht.

Friedwald

Die Bestattung im Wald wird vor allem von naturverbundenen Menschen gewünscht. Dabei wird die Urne in einem so genannten Friedwald® oder Ruheforst, der als Friedhofsgelände ausgewiesen ist, im Wurzelbereich von Bäumen beigesetzt. Die Baumgräber werden in ganz Deutschland von Kommunen und Firmen bereitgestellt.

Seebestattung

Hier gibt es zwar keine Grabstelle im herkömmlichen Sinne, aber es ist eine Alternative für Menschen, die sich mit dem Meer verbunden gefühlt haben. Die Seebestattung erfolgt auf dem Meer außerhalb der Drei-Meilen-Zone durch Versenken der Urne. Angehörige können der Zeremonie beiwohnen. Sie erhalten eine Seekarte mit den genauen Angaben zur Seebestattung (Längen- und Breitengrade etc.). Die Seebestattung wird vorwiegend in der Nord- und Ostsee, sowie im Mittelmeer durchgeführt. Sie ist jedoch auch in allen anderen Meeren der Welt außerhalb der Drei-Meilen-Zone möglich.

Almbestattung

Möglich ist auch das Einstreuen der Asche unter Bäumen, Felsen, in der Wiese, Felsspalten oder Bergbach. Eine Kennzeichnung des Grabes kann teilweise auf Wunsch angebracht werden.

Luftbestattung

Die Asche wird bei dieser Bestattungsform aus einem Heißluftballon ausgestreut. Nicht über deutschem Gebiet - meist über Frankreich.

Erinnerungsdiamant

Diese Diamanten entstehen ausschließlich aus Kremationsasche. Für die Herstellung eines oder mehrerer Steine werden mindestens 500 Gramm Asche benötigt.

Nach Trennung aller anorganischen Substanzen vom Kohlenstoff wird dieser unter hohem Druck und hoher Temperatur zu einem einzigartigen Edelstein transformiert.

Trauerhilfe Stier Weiter Informationen und eine kostenlose Vorsorgemappe erhalten sie bei www.trauerhilfe-stier.de