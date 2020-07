Bretten lebt wieder in 1504

Peter-und-Paul-Fest läuft bis Montag

Was wäre das Peter-und-Paul-Fest ohne die BNN? Zumindest würden in diesem Jahr die Stadttore fehlen. Die waren marode - und die Vereinigung Alt-Brettheim wollte sparen. Folglich griffen die Badischen Neuesten Nachrichten ein und engagierten sich in der Region - mit einer Spende über 10.000 Euro.