Amy, die Sportfreunde und LaBrassBanda kommen zu "Das Fest"

Dass die Schlangen beim Ticketverkauf lang werden, war klar. Seit heute steht fest: Sie werden noch länger! Mit Weltstar Amy Macdonald, LaBrassBanda und die Sportfreunde Stiller haben die Macher von "Das Fest" drei Topacts bekannt gegeben, über die viele Fans jubeln werden. Als Opener sind außerdem dabei Donots sowie Äl Jawala.

Ab Donnerstag, 24. November, 11 Uhr, beginnt der Kartenvorverkauf auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt sowie in den BNN-Geschäftsstellen und den Filialen der Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen. „Wir rechnen mit einem besonders großen Ansturm. Letztes Jahr hatten wir schon lange Schlangen rund um den Weihnachtsmarkt bis zum Ettlinger Tor", sagte Fest-Organisator Martin Wacker. Er geht davon aus, dass die 145 000 Tickets zum Preis von fünf Euro für das beliebte Festival vom 21. bis 23. Juli in der Günther-Klotz-Anlage sehr schnell ausverkauft sind.

Neues Album von Amy Macdonald

Nach viereinhalb Jahren Pause bringt Amy Macdonald Anfang 2017 ihr neues Album heraus. Schon als 18-Jährige wurde die Schottin berühmt, damals eroberte sie mit ihrem Debütalbum "This Is The Life" die Charts. Bei "Das Fest" tritt sie im kommenden Jahr am Sonntagabend um 21 Uhr auf.

Wiedersehen mit den "Sporties"

Fast ein Heimspiel wird es für die Sportfreunde Stiller, die erneut den Mount Klotz in ein Lichtermeer verwandeln werden. Vor etwa einem Monat kam ihr neues Album "Sturm & Stille" heraus. Vergangenes Wochenende eröffneten sie im Karlsruher Substage ihre Tour, wo sie bereits ihren Fans die Frage stellten, wo sie im Juli 2017 spielen sollen. Jetzt ist die Antwort klar.

Donots eröffnen "Das Fest"

Die Punkrock-Band Donots, die seit 20 Jahren auf den Bühnen unterwegs ist und 2012 kurzfristig für Jupiter Jones eingesprungen ist, eröffnet als Opener am Freitagnachmittag "Das Fest".

LaBrassBanda spielen am Sonntag

Fans von ganz besonderer Blasmusik sollten sich den Sonntagabend vormerken. LaBrassBanda kommen vom Chiemsee vorbei und werden fast jeden Körper zum Zucken und Mittanzen bringen.

Club Beats und Hip Hop mit Äl Jawala

Äl Jawala, ein Quintett aus Freiburg, gaben bei der Kickoff-Veranstaltung von "Das Fest" in der Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen vor 600 geladenen Gästen einen kleinen Vorgeschmack auf das, was sie am Festivalwochenende bieten werden. Mit Club Beats und Hip Hop werden sie die Bühne rocken.

Kartenvorverkauf

Tickets zum Preis von fünf Euro sind ab Donnerstag, 24. November, in allen BNN-Geschäftsstellen, am Stand von "Das Fest" auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt und in einzelnen Filialen der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen erhältlich. Darüber hinaus gibt es auch über den Online-Ticketshop www.tickets-dasfest.de Karten.

