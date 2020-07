Amy macht die Schotten dicht

Das Beste zum Schluss: Damit der Abschied vom Fest der Feste auch richtig schön schwer fällt, trat das schottische Stimmwunder Amy MacDonald nochmal so richtig aufs Gas und setzte zum Schluss noch einen absoluten Glanzpunkt. Hügelmagie? Check! Gänsehautstimmung? Check! Abschiedsschmerz? Check! To do für 2018? Fest-Tickets kaufen, so bald es geht.