Was gehört für Amy Sue zu einem guten Song? Als Sängerin achtet die Karlsruherin natürlich auf den Gesang. Aber auch die Gitarre liegt ihr am Herzen. „In vielen der aktuellen Pophits kommt gar keine Gitarre mehr vor. Da fehlt mir was“, sagt die Frau mit der starken Soulstimme.

Allerdings kann sie diesem Phänomen auch etwas Gutes abgewinnen: „Dadurch bekommen die Songs gleich einen anderen Charakter, wenn wir sie covern.“ Denn einfach bekannte Hits genau so nachspielen, wie man sie aus dem Radio kennt, ist nicht das Ziel ihres Projekts Amy Sue & Friends.

„Es macht Spaß, fremde Songs in unserem Stil zu präsentieren“, erklärt Amy Sue. „Soulful Live Music“ nennt sie selbst diesen Stil, mit dem sie und ihre Band in der Region, aber auch weit darüber hinaus unterwegs sind.

Amy Sue und Gitarris Johannes Rachel in Karlsruhe: Nachmittags-Konzert als Duo

Bei ihrem nächsten öffentlichen Auftritt in Karlsruhe wird das eingangs erwähnte Instrument eine besondere Rolle spielen: Wenn Amy Sue am Mittwoch, 28. Juli, zwischen 15 und 17 Uhr in der BNN-Lounge in der Cantina der Majolika zu erleben ist, dann wird sie nur von ihrem Gitarristen Johannes Rachel begleitet. „Wir werden da ein schönes Akustik-Set spielen mit Songs aus den 80ern, zum Beispiel von Tracy Chapman, aber auch Aktuelles aus House und Pop.“

Die Reduzierung auf eine Duo-Besetzung ist nichts Ungewöhnliches für die Sängerin, die einst im Landesgospelchor Baden-Württemberg als eine dessen jüngster Solistinnen auffiel. „Die Branche der Coverbands ist sehr groß, da muss man flexibel sein“, erklärt sie. Zum einen sei es hier wichtig, auf die Kundenwünsche zu achten – und auf deren Budgets. „Nach oben sind bei der Besetzung zwar fast keine Grenzen gesetzt. Aber man kann auch mit Gitarre, Cajon und Gesang richtig Party machen.“

Hoffnung auf mehr Normalität nach der Corona-Pandemie

An Party war nun freilich lange nichts geboten. „Vor Corona war es so, dass wir bis zu eineinhalb Jahre im Voraus gebucht waren“, erklärt die Sängerin. Nun, seitdem die ersten Lockerungen greifen, ziehe das Geschäft wieder an. „Bis im September sind wir jetzt wieder regelmäßig unterwegs, teilweise auch unter der Woche.“

Als Coverband lebt man von den Kontakten, die sich bei Auftritten ergeben. Amy Sue, Sängerin aus Karlsruhe

Das stimme hoffnungsvoll nach den Einschnitten durch die Coronakrise. „Als Coverband lebt man von den Kontakten, die sich bei Auftritten ergeben.“ Schon mehrfach hätten beispielsweise Auftritte bei Hochzeiten weitere Aufträge dieser Art nach sich gezogen. „Im September werden wir für einen solchen Anlass nach Italien fahren“, freut sie sich. Nun aber steht sie zunächst mal wieder in ihrer „Homebase“ Karlsruhe auf der Bühne.