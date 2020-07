Rheinbrücke in Karlsruhe am Wochenende erneut gesperrt

Die Rheinbrücke bei Karlsruhe ist dieses Wochenende vom 26. bis 28. Oktober wegen der Sanierungsarbeiten erneut komplett gesperrt. Schon vor einer Woche war die Brücke von Samstagfrüh bis Montagmorgen dicht.

Grund der Sperrung sind Betonierungsarbeiten auf der südlichen Fahrbahnhälfte. Bis zum Jahresende soll die Sanierung der Brücke dann abgeschlossen sein. Begonnen haben die Arbeiten Ende vergangenen Jahres. Schon im April war die Brücke einmal an zwei Wochenenden gesperrt. Damals wurde die nördliche Fahrbahnhälfte betoniert.

Am Donnerstag musste die Rheinbrücke für mehrere Stunden in Richtung Karlsruhe gesperrt werden, weil ein Lkw Diesel verloren hatte.

Mit diesen Alternativen kommen Sie mit dem Auto trotzdem über den Rhein:

Die Rheinbrücke Germersheim im Zuge der B35, Umweg rund 60 Kilometer

Staustufe Iffezheim im Zuge der B500, Umweg rund 60 Kilometer

Fähre in Neuburg/Neuburgweier

Die Fähre in Leimersheim/Leopoldshafen ist für den Verkehr am Wochenende nur eingeschränkt erreichbar und stellt damit nur eingeschränkt eine Ausweichmöglichkeit dar. Wegen einer Veranstaltung ist nämlich die L559 in Leopoldshafen am Wochenende gesperrt.

Diese zusätzlichen Züge fahren während der Sperrung:

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) setzt in dieser Zeit erneut zusätzliche Bahnen auf der Linie S5 zwischen Wörth und Karlsruhe sowie auf der Linie S51 zwischen Wörth und Germersheim ein.

S5: Wörth-Karlsruhe Rheinbergstr. 26./27.10. Wörth (Rhein) 04:42 Maximiliansau West 04:45 Maximiliansau Eisenbahnstr. 04:46 Maxau 04:47 Karlsruhe Rheinbergstr. 04:53 anschließend weiter im S5-Takt bis Tullastraße anschließend weiter im S5-Takt bis Tullastraße

S51: Germersheim-Wörth 27.10. Germersheim 04:37 Germersheim Mitte/Rhein 04:39 Germersheim Süd/Nolte 04:41 Sondernheim 04:43 Bellheim Am Mühlbuckel 04:48 Bellheim 04:49 Rülzheim 04:52 Rülzheim Freizeitzentrum 04:54 Rheinzabern 04:58 Rheinzabern Rappengasse 04:59 Rheinzabern Alte Römerstr. 05:00 Jockgrim 05:03 Wörth Zügelstraße 05:07 Wörth (Rhein) 05:09

S51: Germersheim-Wörth 27.10. Wörth (Rhein) 06:09 Wörth Zügelstraße 06:11 Jockgrim 06:15 Rheinzabern Alte Römerstr. 06:17 Rheinzabern Rappengasse 06:19 Rheinzabern 06:20 Rülzheim Freizeitzentrum 06:24 Rülzheim 06:26 Bellheim 06:29 Bellheim Am Mühlbuckel 06:30 Sondernheim 06:35 Germersheim Süd/Nolte 06:37 Germersheim Mitte/Rhein 06:39 Germersheim 06:41

BNN/madl