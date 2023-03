Zahl der Spender ist rückläufig

Angehörige lehnen Organspende meist ab: Gesundheitsminister fordert Systemwechsel

In Deutschland muss man einer Organspende aktiv zustimmen. In anderen Ländern gilt man automatisch als Spender, außer man hat zu Lebzeiten widersprochen. Das will Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch einführen.