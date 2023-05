Das Polizeipräsidium Karlsruhe, die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und der KSC haben sich vor der 2. Liga-Begegnung am Sonntag um 13.30 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern an beide Fanlager gewandt. Das Ziel ist klar: Das Geschehen rund um das Wildparkstadion soll friedlich ablaufen.

Sowohl der Ordnungsdienst des KSC also auch die Polizei sind mit einer einer großen Zahl an Einsatzkräften vor Ort. Sie sollen für die Sicherheit der Zuschauer in und um das Stadion sorgen. Die Polizei werde jede Form von Aggression oder strafrechtlich relevantem Fehlverhalten konsequent – unabhängig von der Vereinszugehörigkeit – verfolgen, heißt es in der Pressemitteilung.

Alkoholisiert oder berauschte Personen werden nicht ins Stadion gelassen

Auch Wasserwerfer und Drohnen stehen für einen Einsatz bereit. Erkennbar alkoholisierte oder berauschte Personen werden nicht ins Stadion gelassen.

Für die Anreise empfehlen die Ordnungshüter Heim- und Gästefans unterschiedliche Wege ins Stadion. Spätestens um 11:30 Uhr erfolgt die Sperrung des Adenauerrings für den Autoverkehr. Wegen der Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung zwischen Willy-Brandt-Allee und Stadion ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

KSC-Fans, die mit dem Auto anreisen, wird empfohlen, das Stadion nicht aus Richtung Willy-Brandt-Allee anzufahren. Dort ist die Durchfahrt nur zum Gästebereich des Birkenparkplatzes möglich. Auch Fußgänger und Fahrradfahrer gelangen aus dieser Richtung nicht auf direktem Weg zu den Eingängen der Ost- und Südtribüne, sie werden umgeleitet.

Pendelbusse sind im Einsatz

Stadionbesucher mit Karten für den Heimbereich auf der Ost- und Südtribüne werden daher gebeten, das Stadion unbedingt aus Richtung Durlacher Tor anzusteuern und für die Anfahrt möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Ab dem Durlacher Tor fahren im 10-Minuten-Takt Pendelbusse. Heimfans mit Karten für die Nordtribüne wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel in die Karlsruher Innenstadt und von dort zu Fuß den provisorischen Zugang auf der Friedrichstaler Allee über den Schlossgarten ins Stadion zu nutzen.

Für bahnreisende Gästefans wird vor und nach dem Spiel ein kostenloser Bustransfer zwischen Hauptbahnhof Karlsruhe und dem Wildpark angeboten.

Tipps für Gästefans, die mit dem Auto anreisen

Im Falle einer Anreise über die A5 wird dringend empfohlen, die Autobahn bereits an der Anschlussstelle Bruchsal zu verlassen und anschließend über die Bundesstraße 35 in Richtung Graben-Neudorf und die Bundesstraße 36 nach Karlsruhe zu fahren.

Über die Ausfahrt Karlsruhe-Neureut, die Linkenheimer Landstraße und die Willy-Brandt-Allee gelangen Gästefans dann auf den Adenauerring in Richtung Stadion und so zu den für die Gästefans reservierten Parkplätzen.

Bei Anfahrt über die Autobahn 65 und die B10 empfiehlt die Polizei ab der Rheinbrücke folgende Strecke zum Stadion: B10 bis Bulacher Kreuz – L 605 – Brauerstraße – Reinhold-Frank-Straße – Adenauerring.