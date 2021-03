Frühjahrscheck – die Frischekur fürs Auto

Am Samstag, 20. März, ist Frühlingsanfang! Zeit für den Frühjahrsputz, Zeit aber auch für den Autocheck nach dem Winter.

Alles muss raus, alles muss glänzen. Schneeketten, Besen, Spaten, Eiskratzer, Frostschutzmittel und Decken sind jetzt unnützer, teurer Ballast. Feuchte Matten werden getrocknet, wofür Zeitungspapier sich wunderbar eignet.

Ein sauberer Innenraum sorgt für Wohlgefühl

Bei der Wahl des Waschprogramms bitte nicht knausern. Vorwäsche mit Aktivschaum, Haupt-, Unterboden- und Radwäsche, Heißwachs und Trocknen sollte es schon sein. Die Motorwäsche ist Sache der Werkstattprofis.

Innen wird es ungemütlich. Wer saugt schon gern in den hintersten Ritzen, wischt penibel die Innenscheiben und entstaubt das Cockpit. Macht wenig Spaß, sorgt aber für echtes Wohlgefühl und klare Sicht. Der Lack glänzt noch, ist an einigen Stellen vielleicht aber schon etwas ab. Zweifelsohne auch ein Ergebnis winterlicher Schmuddelfahrten auf Rollsplit, Salz und Schnee.

Der Muff muss raus, die Technik auf Sicherheit geprüft, Scheiben, Leuchten und Lack auf Schäden gesichtet werden rät Bundesinnungsmeister Wilhelm Hülsdonk vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK)

Der nächste aufmerksame Blick beim Auto-Rundgang gilt dann den Scheiben und Wischerblättern. Gibt es Einschläge, Kratzer, Risse? Jetzt noch die Leuchten vom Blinker bis zum Fernlicht testen und alle Mängel für die Werkstatt notieren.

Schließlich geht es ans Eingemachte. Wie haben Bremsen, Auspuff, Stoßdämpfer, Achsen, Keilriemen und Unterboden den Winter überstanden? Für den Technik-Check thront das Auto in der Werkstatt auf der Hebebühne.

Vor dem Reifenwechsel steht der Check der Sommerware auf dem Programm. Das Profil sollte mindestens drei Millimeter tief sein, die Reifen keine Risse oder Beulen haben und nicht älter als acht bis zehn Jahre sein.

Nach dem Auswuchten und der Montage werden die Pneus mit Reifendruckkontrollsystemen je nach System neu initialisiert, gewartet, Verschleißteile ersetzt. Letzte Amtshandlung in Sachen Reifen ist die Luftdruckprüfung entsprechend der Herstellervorgaben.

Gut, dass die Werkstatt alles hat: Motoröl, Kühl- und Bremsflüssigkeit. Alle Flüssigkeiten werden gecheckt und gegebenenfalls aufgefüllt. Was der Frostschutz für den Winter, ist jetzt das Wischwasser im Kampf gegen Baumharz, Insekten und Co. Ein Kanister mit der fertigen Sommermischung an Bord spart auf langen Strecken Zeit und Geld.

Klimaanlage kühlt und sorgt für Sicherheit

Welcher Autofahrer schätzt den Komfort in der Hitze des Sommers nicht. Ganz klar also: Eine einwandfrei funktionierende Klimaanlage bringt Sicherheit beim Fahren. Alle zwei Jahre rät die Werkstatt zu einer Wartung. Auch deshalb, weil das System jährlich rund 15 Prozent Kältemittel verliert.

Besonders Allergiker wissen einen guten Pollenfilter zu schätzen. Damit Bakterien und Schimmelpilze auf dem Filter keinen nahrhaften Boden finden, sollte er jährlich, spätestens aber nach 15.000 Kilometern ausgetauscht werden. Besser noch sind Aktivkohlefilter, die zusätzlich Feinstaub und Ozon aus der Luft filtern.

