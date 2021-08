Anti-Stuttgart-Sticker gibt es am Montag in Karlsruhe zu kaufen

Die meisten fanden sie witzig – andere nicht so sehr. Jetzt gibt es erstmals einen Schwung der Aufkleber in Karlsruhe, die sich über Stuttgart lustig machen. Um einen davon zu bekommen, brauchen Interessenten nur einen Euro und ein bisschen Glück.

„Hässlich hier. Aber waren Sie schon mal in Stuttgart?“: Die Sticker mit dem frechen Spruch sorgten in den vergangenen Wochen für Wirbel. Dahinter steckt der Instagram-Kanal „karlsruher.memes“.

Zu kaufen gab es die begehrten Aufkleber bislang nicht. Am Montag kann man sie nun bei einem spontanen Pop-Up-Event in Karlsruhe gewinnen.

Zwischen 12 und 14 Uhr wird in der Kulturküche in Karlsruhe ein Glücksrad stehen. „Ein Los für das Glücksrad kostet einen Euro“, erklärt der Macher von „karlsruher.memes“, der anonym bleiben möchte.

Der Karlsruher Student hatte vor einigen Wochen in einer Instagram-Story zu einer modernen Schnitzeljagd aufgerufen. Er versteckte die nicht ganz ernst gemeinten Anti-Stuttgart-Sticker an verschiedenen Stellen in der Stadt, etwa in der Badischen Landesbibliothek, in Drogeriemärkten oder in einer alten Telefonzelle. Die jeweiligen Finder zeigten ein Bild des Stickers auf ihrem eigenen Instagram-Profil.

Hunderte fragten nach den Anti-Stuttgart-Stickern

Das große Interesse an den Stickern hat den Studenten nach eigenen Angaben selbst überrascht. „Rund 600 Menschen haben danach gefragt“, erzählte er im Gespräch mit den BNN. Bei dem Event in der Kulturküche wird es nun erst einmal 70 Sticker geben. Entworfen hat die Bildchen ein Follower des Instagram-Kanals.

Externer Inhalt von Instagram

Zu gewinnen gibt es neben den Anti-Stuttgart-Stickern noch weitere Aufkleber. Auf denen steht „Es ist Mittwoch Meine Kerlsruher“ – eine Anspielung auf die Suche nach dem Jugendwort des Jahres. Der „karlsruher.memes“-Macher hatte das Wort „Kerlsruhe“ ins Rennen geschickt, das scherzhaft den Männerüberschuss in Karlsruhe beschreibt.

Der Langenscheidt-Verlag nahm das Wort jedoch nicht auf die Shortlist zur Auswahl für das Jugendwort des Jahres. Das Wort „Mittwoch“ hat es hingegen auf die Shortlist geschafft.