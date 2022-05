Weltweit aktiv: Der ÖRK versteht sich als Gemeinschaft von rund 350 Kirchen, die weltweit mehr als 580 Millionen Menschen vertreten. Darunter sind orthodoxe, anglikanische, baptistische, lutherische, methodistische und reformierte sowie unabhängige Kirchen. Die Vollversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium. Sie tritt in der Regel alle acht Jahre zusammen, so vom 31. August bis 8. September zum ersten Mal in Deutschland, in Karlsruhe. Das Motto lautet: „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt.“

Volker Beck: Der Grünen-Politiker war von 1994 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe. Heute ist er Lehrbeauftragter am Centrum für Religionswissenschaften der Ruhr-Universität in Bochum. Er wird bei der nächsten Veranstaltung des Deutsch-Israelischen Freundeskreises am Dienstag, 24. Mai, um 19 Uhr im Albert-Schweitzer-Saal in Karlsruhe über „Die Kirchen und Israel“ sprechen. Dabei soll es auch um israelbezogenen Antisemitismus in den Reihen des ökumenischen Rates der Kirchen und dessen Unterstützung für die Kairos-Palästina-Bewegung gehen. mid