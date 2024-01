Antje C. Naujoks ist in Norddeutschland geboren und aufgewachsen. Seit 35 Jahren lebt sie in Israel, davon 25 Jahre in Jerusalem und seit rund einem Jahrzehnt in der Wüstenhauptstadt des Negev, in Be´er Sheva.

Die an der Freien Universität (FU) Berlin und an der Hebräischen Universität ausgebildete Politologin, die unter anderem als Wissenschaftlerin und Übersetzerin tätig ist und in der Öffentlichkeitsarbeit für das in Kiryat Gat angesiedelte Kinderheim Neve Hanna wirkt, beschäftigt sich mit vielseitigen Themen rund um Israel.

Für den Staat Israel hat sie nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober wenig Hoffnung, dass sich die Lage dort absehbar entspannen könnte.

Welche Auswirkungen hat der Kampf gegen die Hamas auf die israelische Gesellschaft?

Antje C. Naujoks Es ist ein Einschnitt, der diese Gesellschaft von Grund auf verändert hat. Ein Einschnitt in die Volksseele, in das Leben eines jeden Einzelnen. Die Ereignisse des 7. Oktober haben im Süden Israels stattgefunden, haben aber selbst Menschen, die in Metulla und Eilat, jeweils am anderen Ende des Landes leben, berührt. Das betrifft die Ereignisse selbst sowie die Folgeereignisse, die daraus erwachsen sind. Sie sind in jedem Haushalt zu spüren. Persönlich gehe ich bis heute als Frau bei Dunkelheit alleine nicht vor die Haustür. Ich kann nicht ohne Licht schlafen und habe eine Notfalltasche gepackt. Wenn ich auf den Krieg schaue, bin ich seit ein, zwei Wochen dankbar, dass ich das erste Mal seit 14 Jahren mit sehr viel weniger Bedrohung durch Raketen lebe. Es ist plötzlich ein völlig anderes Leben. Es brauchte hier keine Eskalation, keinen Krieg, keinen Anlass, dass es einen Raketenalarm gab – aus heiterem Himmel ohne Grund. Wir haben das jahrelang ausgehalten, hier im Süden gibt es seit 23 Jahren völkerrechtswidrigen Beschuss der Bevölkerung.

Arabische Bürger sind in Israel ebenfalls dem Hamas-Terror ausgeliefert

Wie ist das Zusammenleben von jüdischen und arabischen Bürger Israels, von denen viele im Negev wohnen?

Antje C. Naujoks Wir arbeiten zusammen, sitzen in den gleichen Café-Häusern, liegen gemeinsam in Krankenhaus-Zimmern. Es ist das gleiche Verhältnis wie immer. Es ist auf jeder Lebensebene ein Kontakt da. Wenn Raketen-Alarm ist, suchen wir alle Schutz.

Der Krieg führt zu keiner Spaltung?

Antje C. Naujoks Das Gegenteil ist der Fall. Die Hamas hat übergebührlich viel Beduinen abgeschlachtet. Dass sie Araber und Muslime sind, heißt nicht, dass sie als arabische Israelis gegen den jüdischen Staat sind. Es bedeutet, dass sie eine andere Identität haben, dass sie mit vielen Belangen anders umgehen und auch Kritik haben. Es heißt aber nicht, dass sie nicht integriert sind und sich nicht integrieren wollen. Durch den Überfall der Hamas ist israelischen Arabern klar geworden, dass der radikale Islam auch über ihre Leichen geht. Es spielt keine Rolle, dass sie Araber, Muslime sind. Die Identifizierung der arabischen Bevölkerung mit dem Staat Israel war noch nie so hoch wie derzeit.

Wie blickt man in Israel auf Deutschland, Europa und die USA?

Antje C. Naujoks Israelis sind gerade mit eigenen Nachrichten überflutet, da bleibt vieles andere auf der Strecke. Dennoch nehmen wir Zuspruch wie Angriff wahr. Joe Biden hat als einziger eine Rede gehalten, die die Seele dieses Volkes berührt hat. Annalena Baerbock ist zum vierten Mal hier gewesen. Israelis haben die Habeck-Rede zur deutschen Staatsraison, dass Deutschland sich für die Sicherheit Israels verantwortlich fühlt, sehr wahrgenommen. Sie haben sich aber auch gefragt, wo sind die netten Deutschen, wo ist die Solidarität? Die Palästina-Demonstrationen wurden und waren größer als die Solidaritätsdemonstrationen für Israel. Trotzdem sticht Deutschland in Europa zusammen mit Tschechien und Österreich mit seiner Solidarität heraus.

Sehen Sie Licht am Horizont?

Antje C. Naujoks Nein. Im Norden könnte uns wohl ein neuer Krieg ins Haus stehen. Ich glaube nicht, dass die Hisbollah bereit ist zu verhandeln. Die Leute, die entlang des Westjordanlands leben, hören, dass unter ihren Häusern Tunnel gegraben werden. Die Wirtschaft dieses Landes leidet. Das sind beängstigende Szenarien. Dazu haben wir eine Regierung, die nicht wirklich gut funktioniert, weil sie in Kriegszeiten politische und ideologische Kontroversen innenpolitisch nicht beiseitegeschoben hat. Dieses Land steht derzeit vor größeren Herausforderungen als 1948. Es geht um unser Land, um eine freie Gesellschaft mit einem gemeinsamen Nenner: Wir wollen hier zusammenleben.