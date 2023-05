AOK empfiehlt Fahrradfahren - gut für Gesundheit und Natur!

Fahrradfahren liegt voll im Trend: Egal, ob E-Bike-Boom, Mountainbiken oder mit dem Rad zur Arbeit pendeln – die Lust aufs Radeln ist auch im Jahr 2023 ungebremst. Kein Wunder, denn einerseits kommt Radfahren dem Planeten zugute, schließlich ist es emissionsfrei und damit klimaschonend. In der Region finden sich viele Städte, die das aktive Radfahren gezielt unterstützen. Die Fächerstadt Karlsruhe zum Beispiel ist als Fahrradstadt bekannt und beliebt.

Gerade im Frühling schwingen sich wieder viele Menschen auf das Fahrrad. Passend dazu bietet die AOK mehrere Auftaktveranstaltungen mit Radlerfrühstück und Infostand an. Die letzte fand kürzlich in Karlsruhe auf dem Friedrichsplatz statt. Die nächste ist am 15. Mai von 7 bis 9 Uhr am Bahnhof in Bühl, vor dem Bahnhof und am Fahrradparkplatz. Auch hier warten wieder ein Radlerfrühstück mit belegten Brötchen sowie ein Infostand der AOK mit Wissenswertem rund um die sportliche Aktion.

Zehn gute Gründe für’s Radfahren

Neben den zahlreichen Vorteilen für Umwelt und Klima ist Fahrradfahren auch sehr gut für die Gesundheit. Deshalb präsentiert die AOK hier zehn gute Gründe, noch öfter in die Pedale zu treten und sich damit etwas Gutes zu tun:

1. Radfahren macht glücklich

Fahrradfahren zaubert buchstäblich ein Lächeln ins Gesicht, denn bereits nach 30 Minuten schüttet der Körper Serotonin und Endorphin aus. Nach der Fahrt fühlt man sich insgesamt wohler und eventuell schlechte Laune ist wie „weggeradelt“.

2. Fahrradfahren reduziert Stress

Forscher der Universität Zürich haben in einer Studie herausgefunden, dass Fahrradfahren sich positiv auf das Wohlbefinden auswirkt. Über einen Zeitraum von zwei Jahren wurden mehr als 8.800 Menschen aus sieben Ländern nach ihrem bevorzugten Fortbewegungsmittel und ihrer Gesundheit befragt.

Dabei kam heraus, dass Radfahren in allen Analysen den stärksten positiven Effekt hat. Die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen fühlten sich gesünder, hatten mehr Energie und gleichzeitig weniger Stress als die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die nicht aufs Fahrrad steigen.

3. Regelmäßiges Radeln hält fit und gesund

Ein guter Grund, um den Weg zur Arbeit zum Beispiel mit dem Rad auf sich zu nehmen und das Auto stehenzulassen: Laut einer Studie des Zentrums für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln kannst du deine Herzfunktion bereits durch tägliche 30 Minuten im Sattel stärken. Darüber hinaus reduziert regelmäßige Bewegung das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, um circa 50 Prozent.

4. Radfahren macht schlank

Ganz unbemerkt verbraucht man auf dem Fahrradsattel auch viele Kalorien, da das Radeln den Fettstoffwechsel effektiv anregt. Bis zu 250 Kalorien verbrennt man in 30 Minuten bei einer Geschwindigkeit von 15 bis 20 Kilometern pro Stunde. Fährt man dabei auch noch bergauf oder gegen den Wind, kann es sogar noch mehr sein.

5. Fahrradfahren schont die Gelenke

Da man beim Radfahren sein eigenes Körpergewicht nicht tragen musst, ist es viel gelenkschonender als zum Beispiel Joggen. Je geringer die Belastung für die Gelenke, desto geringer die Gefahr, strukturelle Beschwerden sowie Muskel-, Knorpel- und Sehnenerkrankungen zu entwickeln – und beim Fahrradfahren liegt das Gewicht des Körpers nur um bis zu 80 Prozent im Sattel.

Besonders für adipöse Menschen ist es deshalb ein sinnvolles und schonendes Konditionstraining. Durch die zyklische Beinbewegung werden die Gelenkknorpel außerdem optimal mit Sauerstoff versorgt, was wiederum den Stoffwechsel anregt.

6. Das Rad verhilft zu mehr Ausdauer und verbessert die Koordination

Auf den Verkehr achten, in die Pedale treten, lenken, bremsen, schalten, klingeln – beim Radfahren müssen diverse Dinge gleichzeitig gemeistert werden. Ein hervorragendes Training für Koordination, Ausdauer und Balance. Vor allem mit zunehmendem Alter gehen diese kognitiven Fähigkeiten verloren. Fahrradfahren kann älteren Menschen helfen, ihr Reaktionsvermögen zu verbessern. Zudem nehmen sie durch regelmäßiges Radeln ihre Umgebung wieder besser wahr.

7. Radfahren stärkt das Immunsystem

Wer bei Wind und Wetter in die Pedale tritt, stärkt seine Abwehrkräfte. Denn die körperliche Belastung in Kombination mit frischer Luft ist gut für dein Immunsystem. Gleichzeitig trainiert man die Atemwegsmuskulatur, wodurch das Lungengewebe gestärkt wird, was wiederum vor Infekten schützt.

8. Fahrradfahren ist gut für den Grips

Radfahren tut nicht nur dem Körper gut, sondern auch dem Gehirn. Denn es fördert dessen Durchblutung und führt zu einer gesteigerten Sauerstoffaufnahme. Gleichzeitig kommt es zu einer erhöhten Proteinproduktion, um neue Gehirnzellen zu bilden.

Darüber hinaus ermöglicht das Radfahren den verschiedenen Teilen deines Gehirns, besser miteinander zu kommunizieren, was die kognitive Leistungsfähigkeit erhöht.

9. Radeln hilft bei Rückenbeschwerden

Wer unter Rückenproblemen leidet, kann seine Beschwerden mit Fahrradfahren lindern. Wenn man zum Beispiel viel am Schreibtisch sitzen muss, gleicht du den Bewegungsmangel des Tages aus und korrigiert die fehlbelastete Rückenmuskulatur. Durch die kreisförmige Bewegung der Beine förderst du den Stoffwechsel in den Bandscheiben. Gleichzeitig können sich auf dem Rad auch Verspannungen lösen, die sich in der Nacken- und Rückenmuskulatur befinden.

10. Radfahren verbessert den Schlaf

Jeden Tag ein bisschen Radeln verbessert die Schlafqualität. Bereits 30 Minuten täglich auf dem Rad lassen besser einschlafen und optimieren den natürlichen Schlafrhythmus. Verantwortlich dafür ist die erhöhte Tageslichtzufuhr an der frischen Luft beim Fahrradfahren. Zudem sorgt das Sonnenlicht für eine verminderte Produktion des Stresshormons Cortisol, was ebenfalls zu einem guten Schlaf beiträgt.

Tolle Touren in der Region

Die Region bietet beste Möglichkeiten, um sich Radfahrer auch am Wochenende oder im Urlaub optimal auszutoben. Rund um Karlsruhe und generell im Rheintal finden sich viele schöne und lange Strecken, um auf gerade Fahrt von Ort zu Ort zu radeln und dabei die ein oder andere Sehenswürdigkeit zu entdecken.

Wer es hingegen sportlicher möchte, kann sich die Hügel des nahen Kraichgaus gönnen, oder aber gleich mit dem Rad in den Schwarzwald oder über den Rhein und in die Pfalz wagen. Über schöne Touren in Baden-Württemberg informiert auch die AOK.