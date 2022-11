L-Bank mit Sitz in Karlsruhe plant keine Entlassungen

Die L-Bank will schlanker werden - aber ohne Entlassungen. Denn einen Mangel an Arbeit hat die landeseigene Förderbank derzeit nicht.

Nach Meldungen zum Arbeitsplatzabbau bei der L-Bank hat die Förderbank mit Sitz in Karlsruhe am Donnerstag im Gespräch mit dieser Redaktion betont, dass damit keine Entlassungen verbunden seien.

Ein Sprecher sagte, der Vorstand habe den Mitarbeitenden klar signalisiert: „Wir werden Sie alle brauchen!“ Bei den Sparplänen handele es sich um ein „Modernisierungsprogramm“, das bis Ende 2025 als grobes Ziel 100 Stellen weniger bei aktuell 1.400 Beschäftigten vorsehe. Die Reduktion solle über Fluktuation oder Ruhestände erfolgen.

Auch über Prozessverschlankungen im Rahmen der Digitalisierung werde nachgedacht. Die Pläne wurden laut L-Bank bereits im Sommer intern bekannt gemacht.

Wo genau die Stellen eingespart würden, sei noch nicht klar. Derzeit hat die L-Bank rund 1.200 Mitarbeiter an ihrem Sitz in Karlsruhe und rund 200 in Stuttgart. Bei Corona-Anträgen arbeite die L-Bank aktuell zusätzlich mit bis zu 350 externen Kräften.

Externer Dienstleister unterstützt mit Hunderten Arbeitskräften

„Corona wird uns noch bis ins Jahr 2026 hinein beschäftigten“, sagte eine Sprecherin. Die Förderbank habe die Schlussrechnungen dazu noch vor sich. Für diesen Bereich stehe auch der Dienstleister weiterhin zur Verfügung. In der Spitze hatte die L-Bank 400 Mitarbeitende des externen Dienstleisters für die Bearbeitung der Corona-Anträge dazugeholt.

Die Förderbank will in den kommenden Jahren die Kosten von zuletzt etwa 190 Millionen Euro jährlich um 21 Millionen Euro reduzieren.

Vorstandschefin Edith Weymayr nannte dies in der „Stuttgarter Zeitung“ ein „Programm, wie es die L-Bank noch nicht gesehen hat“. In dem Interview gab Weymayr auch bekannt, dass der Verwaltungsrat ihren Vertrag um fünf Jahre bis 2027 verlängert hat.