ARD-Hörspieltage in Karlsruhe finden 2021 wieder live statt – aber gekürzt

Seit 15 Jahren gehören die ARD-Hörspieltage im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) fest zum Karlsruher Kulturkalender. Im vergangenen Jahr konnte das Festival, das regelmäßig in der ersten Novemberhälfte stattfindet, aufgrund der Pandemie nur online präsentiert werden. 2021 aber soll es wieder Live-Programm im ZKM geben – allerdings kürzer als gewohnt und mit abgespecktem Programm.

Üblicherweise dauert das Festival fünf Tage und bietet neben öffentlichen Vorführungen der nominierten Hörspiele auch den beliebten Kinderhörspieltag.

Beides wird es in der auf zwei Tage verdichteten Ausgabe am Freitag, 12. November, und Samstag, 13. November, nicht geben. So werden die Wettbewerbsstücke ausschließlich online auf hoerspieltage.ard.de und in der ARD-Audiothek zu hören sein, und zwar ab 27. Oktober.

ARD-Hörspieltage in Karlsruhe: Live-Hörspiel von Schorsch Kamerun

Laut Mitteilung des Südwestrundfunks (SWR) als organisierender Sender, dem in diesem Jahr der Bayerische Rundfunk zur Seite steht, gibt es vor Ort eine Diskussion der Wettbewerbsjury über die Hörspiele, die auch live gestreamt wird.

Außerdem angesetzt ist eine Live-Hörspielpremiere des Musikers, Sängers, Autors und Regisseurs Schorsch Kamerun. Er kreiert eigens für die Hörspieltage das Stück „Unerhörter Sound – Live-Hörspiel zu Selbstverständlichkeitsverschiebungen“, das am 12. November aufgeführt werden soll.

Für Samstag ist eine Präsentation mit dem Titel „Hörspiel. Next Generation“ angekündigt, bei der neue Projekte und Konzepte vorgestellt werden sollen. Am Samstagabend werden bei der traditionellen Preisvergabe neben dem hoch dotierten Deutschen Hörspielpreis der ARD auch der Publikumspreis, der „ARD PiNball“ für die freie Hörspielszene, der Deutsche Kinderhörspielpreis und der Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe vergeben.

Ausführliche Informationen zum Programm soll es laut der Mitteilung ab 15. September online geben unter der Adresse www.hoerspieltage.ard.de.